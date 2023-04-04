Онлайн-сервис подскажет предприятиям лучшие варианты производства

Интеллектуальная производственная платформа I5.Solutions, разработанная научно-техническим центром «Приводная техника», пополнилась функцией автоматизации расчетов и разработки технологических процессов. Благодаря новой услуге можно рассчитать доступные варианты производства продукта, исходя из технологических возможностей и ресурсов предприятия. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Платформа автоматически подбирает оптимальных исполнителей заказа на производство деталей. Для этого нужно загрузить 3D-модель изделия и задать технические требования. В течение нескольких секунд система рассчитает оптимальные варианты, подберет оборудование, а также оценит длительность изготовления и его стоимость. Данный сервис единственный - в своем роде на российском рынке, одной из его целей является ускорение процесса импортозамещения в стране.

«С момента запуска интеллектуальной платформы пользователи заказали более 1,4 тысячи разновидностей деталей, а их общее количество составило почти 1,5 миллиона штук», - сказал Овчинский.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что сервис при расчетах учитывает более ста тысяч инструментальной оснастки.

Руководитель команды разработки Вадим Скворцов, в свою очередь, добавил, что внедрение искусственного интеллекта ускоряет и удешевляет процессы на производстах.

Интеллектуальная производственная платформа I5.Solutions разработана на базе научных принципов, заложенных российской инженерной школой МГТУ им. Н.Э. Баумана.

