Окаменелости нового вида тираннозавров нашли в США
15 января 202416:04
Окаменелости нового вида тираннозавров нашли в США, пишет Phys.org.
Фрагменты челюсти и позвонков Tyrannosaurus mcraeensis обнаружили в Нью-Мексико. Они жили за шесть-семь миллионов лет до появления знаменитых T-Rex, не уступали им по размерам и, предполагается, конкурировали с их предками.
Ранее в Китае нашли рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru