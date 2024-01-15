Окаменелости нового вида тираннозавров нашли в США

Окаменелости нового вида тираннозавров нашли в США, пишет Phys.org.

В музее Пушкина в Подмосковье представили археологические находки XV-XX веков

Фрагменты челюсти и позвонков Tyrannosaurus mcraeensis обнаружили в Нью-Мексико. Они жили за шесть-семь миллионов лет до появления знаменитых T-Rex, не уступали им по размерам и, предполагается, конкурировали с их предками.

Ранее в Китае нашли рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Паниотов
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