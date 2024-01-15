Окаменелости нового вида тираннозавров нашли в США

Фрагменты челюсти и позвонков Tyrannosaurus mcraeensis обнаружили в Нью-Мексико. Они жили за шесть-семь миллионов лет до появления знаменитых T-Rex, не уступали им по размерам и, предполагается, конкурировали с их предками.

Ранее в Китае нашли рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

