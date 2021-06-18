Новый вид лягушек назван в честь Led Zeppelin
Зоологи придумали название новому виду лягушек в честь известной рок-группы Led Zeppelin. Об этом сообщается на сайте Национального института биоразнообразия.
Животное обнаружили недавно. Оно относится к роду Pristimantis. 28 видов из 569 формально описанных были найдены в Эквадоре за последние два года, так как лягушки особенно распространены именно там.
Ранее Исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов назвал новый вид клещей в честь Виктора Цоя.
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