Новый НТЦ появится в Калининграде

В правительстве считают, что реализация этого проекта позволит расширить производство наукоемкой продукции. В ведомстве подчеркивают, что центр поможет развивать и укреплять сотрудничество науки и бизнеса, а также создавать новые рабочие места.

В 2017 году в России был принят закон о создании технологических долин – центров, которые будут входить в состав единой экосистемы, позволяющей приблизить разработки ученых к запросам экономики, а также стимулировать развитие технологий в нашей стране.