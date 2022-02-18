Новый НТЦ появится в Калининграде
В Калининграде появится новый научно-технологический центр (ИНТЦ) «Балтийская долина – Хьюмантек». Соответствующее постановление уже подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Отмечается, что в центре будут разрабатывать продукты и технологии, которые направлены на повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями, высокопродуктивные агро- и аквахозяйства, а также чистую энергетику и технологии конструирования.
В правительстве считают, что реализация этого проекта позволит расширить производство наукоемкой продукции. В ведомстве подчеркивают, что центр поможет развивать и укреплять сотрудничество науки и бизнеса, а также создавать новые рабочие места.
В 2017 году в России был принят закон о создании технологических долин – центров, которые будут входить в состав единой экосистемы, позволяющей приблизить разработки ученых к запросам экономики, а также стимулировать развитие технологий в нашей стране.
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