Новый мутировавший коронавирус обнаружили у новорожденного ребенка

Ученые в Швеции впервые обнаружили мутировавшую форму коронавируса у новорожденного ребенка, мать которого была заражена вирусом SARS-CoV-2.

Как сообщает издание The Conversation, в больницу Мальмё попала беременная женщина с сильными болями в животе. Врачи заметили аномально низкую частоту сердечных сокращений у плода, что сигнализирует о недостатке кислорода. После экстренного кесарева сечения медики провели исследования и выяснили, что и мать, и ребенок больны коронавирусом, причем малыш был инфицирован до рождения.

Позже специалисты выявили изменения в вирусе, обнаруженном у новорожденного: штамм генетически отличался от исходного. Как отметили ученые, случай мутации коронавируса при его передаче от матери к еще не родившемуся плоду удалось зафиксировать в первый раз.

По данным исследователей, мутация, названная A107G, произошла через пять дней после рождения малыша. Из-за воспаления оказалась повреждена плацента.

Отмечается, что мать быстро вылечилась от коронавируса, а у ребенка выработались антитела к вирусу и не проявились серьезные симптомы.

Передача COVID-19 от беременной женщины к плоду происходит очень редко: барьером для вируса становится плацента, имеющая относительно низкие уровни белка, используемые для проникновения инфекции в клетки.

