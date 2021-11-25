Новую тест-систему для выявления COVID-19 зарегистрировали в России

Росздравнадзор зарегистрировал систему экспресс-тестирования для выявления коронавируса, разработанную Институтом химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

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«Институт получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие "Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 из мазков носоглотки и/или ротоглотки человека"», — цитирует сообщение ТАСС.

Новая тест-система определяет наличие COVID-19 быстрее, чем ПЦР-тест, отмечает RT. Ожидается, что систему внедрят в клиническую практику с перспективой экспорта за рубеж.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают экспресс-тест на коронавирус, который позволит определить наличие заболевания за 15 минут. Над тест-системой работают специалисты Роспотребнадзора, испытания разработки запланированы на начало следующего года, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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