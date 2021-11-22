ВОЗ признала эталоном российский тест на COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать российскую систему AmpliTest для выявления коронавруса как эталонную. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову.

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Скворцова подчеркнула, что тест-система AmpliTest прошла испытания Института Роберта Коха. Они доказали, что система очень чувствительна к вирусу. Тест выявляет РНК коронавируса ещё в инкубационном периоде и у бессимптомных носителей.

Руководитель ФМБА также отметила, что AmpliTest зарегистрировали в июле этого года.

В начале ноября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что ожидает признания российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения в течение нескольких месяцев.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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