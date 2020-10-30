Новости за ночь: Учёные нашли основной источник распространения коронавируса

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Самые благоприятные условия для размножения коронавируса созданы в ротовой полости человека, передает RT содержание статьи на медицинском портале medRxiv.
Коронавирус передается через слюну, а слюнные железы, язык и миндалины – самые идеальные места для его размножения.
В четверг главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов рассказал, что почти 80% больных коронавирусом выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы.
По его словам, в 80% случаев заражения коронавирусом иммунная система человека справляется сама и лекарств не нужно. В остальных 20% случаев у пациентов формируется непропорциональный иммунный ответ и организм уничтожает сам себя, создавая прогрессирующее поражение легких.
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