Новости за ночь: Учёные нашли основной источник распространения коронавируса

Самые благоприятные условия для размножения коронавируса созданы в ротовой полости человека, передает RT содержание статьи на медицинском портале medRxiv.

Коронавирус передается через слюну, а слюнные железы, язык и миндалины – самые идеальные места для его размножения.

В четверг главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов рассказал, что почти 80% больных коронавирусом выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы.

По его словам, в 80% случаев заражения коронавирусом иммунная система человека справляется сама и лекарств не нужно. В остальных 20% случаев у пациентов формируется непропорциональный иммунный ответ и организм уничтожает сам себя, создавая прогрессирующее поражение легких.

