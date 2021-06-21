Новосибирские ученые назвали категорию людей с максимальным количеством антител к COVID-19

Перенесшие коронавирус и после привившиеся от инфекции обладают наибольшим количеством антител к COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук (РАН).

Как сообщает портал «Наука в Сибири», эксперты исследовали четыре группы пациентов: переболевшие и привитые, не болевшие и вакцинированные, перенесшие COVID-19 и непривитые, не заразившиеся вирусом и не сделавшие прививку. Самые высокие титры антител обнаружили у первой категории испытуемых.

«Это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками, и иммунная система дает более мощный ответ», — пояснила кандидат биологических наук Анна Тимофеева.

Исследователи подчеркнули, что у переболевших коронавирусом в легкой форме количество антител быстро снижается. Ученые призвали пройти вакцинацию и ревакцинацию для приобретения устойчивого иммунитета.

