Новейшие системы безопасности представили на выставке Securika Moscow 2024

В Москве на выставке индустрии безопасности Securika Moscow 2024, которая проходила с 16 по 18 апреля, российские и международные компании представили различные образцы оборудования в области безопасности.

В частности, приборы, которые способны на большом расстоянии выявлять нарушителей с запрещенными предметами, проводить дальнее видеонаблюдение и вести поиск людей и предметов в условиях слабой видимости, которые продемонстрировали специалисты холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех.

Одним из представленных образцов стал разведкомплекс с интеллектуальной аналитикой «Блокпост» с интегрированным дроном полностью российского производства, на котором установлен тепловизор. Разработка позволяет автоматически обнаруживать и определять координаты целей, в том числе малозаметных, на предельных дистанциях. А видеоизображение, полученное с камеры беспилотника, выводится в режиме реального времени на VR-очки и на экран видеомонитора.

Центральное место в составе экспозиции занял оптико-электронный комплекс дальнего видеонаблюдения «Астрон 3В». Он позволяет обнаружить человека на расстоянии до 6000 метров и подходит для наблюдения за границей, аэропортами, линиями электропередач и другими объектами.

Также был продемонстрирован интроскоп «Сапфир-ИР6550», который позволяет обнаружить запрещенные предметы в посылках и багаже на пунктах досмотра. Устройство сканирует объекты весом до 160 кг.

По словам гендиректора холдинга Вадима Калюгина, на выставке были продемонстрированы инновационные разработки и технологии, которые отвечают современным вызовам.

«При создании представленных образцов применены передовые достижения в области технологий оптоэлектроники, фотоники, лазерной техники и оптических материалов. Многие разработки уже используются различными структурами, и мы планируем развивать это сотрудничество», – отметил Калюгин.

Холдинг «Швабе» на выставке представляли Оптико-механическое конструкторское бюро «Астрон», Государственный научный центр РФ НПО «Орион», НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, Московский завод «САПФИР», Лыткаринский завод оптического стекла и Красногорский завод им. С. А. Зверева.

