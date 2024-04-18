Новейшие системы безопасности представили на выставке Securika Moscow 2024
В Москве на выставке индустрии безопасности Securika Moscow 2024, которая проходила с 16 по 18 апреля, российские и международные компании представили различные образцы оборудования в области безопасности.
В частности, приборы, которые способны на большом расстоянии выявлять нарушителей с запрещенными предметами, проводить дальнее видеонаблюдение и вести поиск людей и предметов в условиях слабой видимости, которые продемонстрировали специалисты холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех.
Одним из представленных образцов стал разведкомплекс с интеллектуальной аналитикой «Блокпост» с интегрированным дроном полностью российского производства, на котором установлен тепловизор. Разработка позволяет автоматически обнаруживать и определять координаты целей, в том числе малозаметных, на предельных дистанциях. А видеоизображение, полученное с камеры беспилотника, выводится в режиме реального времени на VR-очки и на экран видеомонитора.
Центральное место в составе экспозиции занял оптико-электронный комплекс дальнего видеонаблюдения «Астрон 3В». Он позволяет обнаружить человека на расстоянии до 6000 метров и подходит для наблюдения за границей, аэропортами, линиями электропередач и другими объектами.
Также был продемонстрирован интроскоп «Сапфир-ИР6550», который позволяет обнаружить запрещенные предметы в посылках и багаже на пунктах досмотра. Устройство сканирует объекты весом до 160 кг.
По словам гендиректора холдинга Вадима Калюгина, на выставке были продемонстрированы инновационные разработки и технологии, которые отвечают современным вызовам.
«При создании представленных образцов применены передовые достижения в области технологий оптоэлектроники, фотоники, лазерной техники и оптических материалов. Многие разработки уже используются различными структурами, и мы планируем развивать это сотрудничество», – отметил Калюгин.
Холдинг «Швабе» на выставке представляли Оптико-механическое конструкторское бюро «Астрон», Государственный научный центр РФ НПО «Орион», НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, Московский завод «САПФИР», Лыткаринский завод оптического стекла и Красногорский завод им. С. А. Зверева.
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