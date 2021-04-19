Контроль над дорожными знаками вернут МВД
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который обязывает власти согласовывать с МВД установку дорожных знаков, разметки, светофоров и камер, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа. Законопроект одобрен и рекомендован к рассмотрению на заседании правительства.
Проекты организации дорожного движения (ПОДД) будут согласовываться с подразделениями МВД-ГИБДД. Первый замминистра МВД Александр Горовой отмечал, что существенная часть нарушений в сфере безопасности допускается на этапе разработки ПОДД.
Властям не придется согласовывать ПОДД при восстановительных работах после ЧП или аварий сроком до двух суток, а также при проведении массовых мероприятий на дорогах сроком до суток.
Документ также предполагает, что теперь информирование населения о новых платных парковках будет осуществляться на официальных сайтах.
Согласование проектов организации дорожного движения из полномочий полиции убрали в 2013 году. ЛДПР предложила вернуть их в 2019 году. Тогда эту идею поддержало Министерство транспорта России.
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