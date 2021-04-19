Контроль над дорожными знаками вернут МВД

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который обязывает власти согласовывать с МВД установку дорожных знаков, разметки, светофоров и камер, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа. Законопроект одобрен и рекомендован к рассмотрению на заседании правительства.

Проекты организации дорожного движения (ПОДД) будут согласовываться с подразделениями МВД-ГИБДД. Первый замминистра МВД Александр Горовой отмечал, что существенная часть нарушений в сфере безопасности допускается на этапе разработки ПОДД.

Властям не придется согласовывать ПОДД при восстановительных работах после ЧП или аварий сроком до двух суток, а также при проведении массовых мероприятий на дорогах сроком до суток.