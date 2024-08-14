Новая мощная вспышка зафиксирована на Солнце

Новая мощная вспышка зафиксирована на стороне Солнца, которая обращена к Земле. Явлению присвоен высший балл, оно зарегистрировано в 09:40 по московскому времени.

Такие данные привёл руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачёв. По его словам, взрыв произошёл в северном полушарии светила, что несколько необычно для текущего солнечного цикла.