Новая мощная вспышка зафиксирована на Солнце
Новая мощная вспышка зафиксирована на стороне Солнца, которая обращена к Земле. Явлению присвоен высший балл, оно зарегистрировано в 09:40 по московскому времени.
Такие данные привёл руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачёв. По его словам, взрыв произошёл в северном полушарии светила, что несколько необычно для текущего солнечного цикла.
Как передаёт RT, центр взрыва находится в середине видимого солнечного диска. Воздействие на Землю с этой позиции неизбежно в случае выбросов вещества. Правда, выброс пока не подтверждён.
По данным ИКИ РАН, геомагнитная обстановка на Земле сейчас оценивается как умеренно стабильная. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 12 августа в средних широтах РФ, в том числе в Москве, можно было наблюдать полярное сияние из-за сильной магнитной бури.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФАС возбудила дело против Альфа-Банка из-за нарушений в рекламе
- Священник рассказал об особенностях Успенского поста
- Аккредитацию для участия в Паралимпиаде получили 85 российских атлетов
- Алаудинов: ВСУ задействовали в Курской области более 11 тысяч человек
- Начальник районной ГАИ в Ростовской области задержан по делу о взятке
- Опрос: 53% детей мигрантов испытывают проблемы с русским языком в школах
- Разуваева заявила, что ушла с поста главы Росмолодежи по семейным обстоятельствам
- СМИ: ВСУ начали применять собак-роботов британского производства в Донбассе
- Силуанов предложил сократить численность госслужащих
- ФРГ выдала ордер на арест украинца при расследовании подрывов «Северных потоков»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru