Новая мощная вспышка зафиксирована на Солнце

Новая мощная вспышка зафиксирована на стороне Солнца, которая обращена к Земле. Явлению присвоен высший балл, оно зарегистрировано в 09:40 по московскому времени.

Такие данные привёл руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачёв. По его словам, взрыв произошёл в северном полушарии светила, что несколько необычно для текущего солнечного цикла.

Россияне наблюдали северное сияние

Как передаёт RT, центр взрыва находится в середине видимого солнечного диска. Воздействие на Землю с этой позиции неизбежно в случае выбросов вещества. Правда, выброс пока не подтверждён.

По данным ИКИ РАН, геомагнитная обстановка на Земле сейчас оценивается как умеренно стабильная. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 12 августа в средних широтах РФ, в том числе в Москве, можно было наблюдать полярное сияние из-за сильной магнитной бури.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КосмосВзрывСолнце

Горячие новости

Все новости

партнеры