Нобелевскую премию по физике присудили за вклад в изучение климата
Учёные из США, Германии и Италии Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи получили Нобелевскую премию по физике, сообщает пресс-служба Королевской шведской академии.
В сообщении Нобелевского комитета академии говорится, что премию 2021 года учёные получили «за прорывной вклад в изучение сложных физических систем», в том числе климата.
В 2020 году Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по физике Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Гензелю и Андреа Гез за исследования, связанные с чёрными дырами.
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