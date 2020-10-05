Нобелевскую премию по медицине вручили за вирус гепатита C
Учёные Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс стали лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины. В официальном Твиттер-аккаунте мероприятия говорится, что их наградили за "открытие и исследования вируса гепатита С".
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020
The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice for the discovery of Hepatitis C virus. pic.twitter.com/MDHPmbiFmS
Представители Нобелевского комитета отметили, что благодаря работе лауреатов, вирус гепатита С можно вылечить, так как Хоутон, Альтер и Райс обнаружили причину оставшихся случаев хронического гепатита. Это сделало возможным проведение анализов крови и применение новых лекарства, что позволило спасти миллионы жизней.
Вручение Нобелевской премии-2020 стартовало 5 октября и из-за пандемии коронавируса проходит в формате телетрансляции. Первыми объявляют лауреатов премии по физиологии и медицине. Затем будут названы лауреаты премии по физике, по химии, по литературе. 9 октября объявят лауреата Нобелевской премии мира, на которую претендуют 318 кандидатов. В финале Нобелевской недели, 12 октября, присудят премию по экономическим наукам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru