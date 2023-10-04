Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии по химии

Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию по химии за 2023 год. Её обладателями стали трое ученых американцы Мунги Бавенди и Луиc Брюс, а также россиянин Алексей Екимов. Они награждены за открытие и синтез квантовых точек, которые широко применяются в светодиодных лампах, телеэкранах, а также в телемедицине, передает ТАСС.