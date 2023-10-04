Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии по химии

Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию по химии за 2023 год. Её обладателями стали трое ученых американцы Мунги Бавенди и Луиc Брюс, а также россиянин Алексей Екимов. Они награждены за открытие и синтез квантовых точек, которые широко применяются в светодиодных лампах, телеэкранах, а также в телемедицине, передает ТАСС.

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При этом, за несколько часов до объявления имен лауреатов Шведская королевская академия наук разослала письмо, в котором назывались обладатели премии по химии за 2023 год. Как пояснили в академии, это было сделано по ошибке.

Ранее Нобелевскую премию по физике присудили за изучение электронов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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