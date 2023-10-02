Нобелевскую премию по медицине вручат за вакцину от COVID-19

Нобелевскую премию по медицине за 2023 год вручат венгерке Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману. Награда присуждена им за изучение РНК и применение этих знаний в создании вакцин от COVID-19.

Фонд Нобеля отменил приглашения послам РФ, Белоруссии и Ирана на вручение премий

Об этом объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте в Стокгольме.

Исследования Карико и Вайсмана помогли в создании вакцин от коронавируса Moderna и BioNTech/Pfizer во время пандемии, вспыхнувшей в 2020 году.

Сумма премии составит 11 млн шведских крон (около $1 млн).

3 октября будут объявлены лауреаты Нобелевской премии 2023 года по физике.




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ФОТО: Нобелевский комитет
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