Нобелевскую премию по медицине вручат за вакцину от COVID-19
Нобелевскую премию по медицине за 2023 год вручат венгерке Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману. Награда присуждена им за изучение РНК и применение этих знаний в создании вакцин от COVID-19.
Об этом объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте в Стокгольме.
Исследования Карико и Вайсмана помогли в создании вакцин от коронавируса Moderna и BioNTech/Pfizer во время пандемии, вспыхнувшей в 2020 году.
Сумма премии составит 11 млн шведских крон (около $1 млн).
3 октября будут объявлены лауреаты Нобелевской премии 2023 года по физике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru