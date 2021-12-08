НИИ Росздравнадзора присоединился к медицинскому консорциуму «Швабе»
Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники Росздравнадзора (ВНИИИМТ) вошел в состав консорциума «Медицинская техника», созданного холдингом «Швабе» (ГК Ростех) в 2020 году при поддержке Минпромторга России.
Основная цель взаимодействия – развитие отечественного производства медицинских изделий и процесса их обращения на российском рынке. В том числе, как отмечает заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко, консорциум и ВНИИИМТ рассчитывают создать единый контур испытательных центров и исследовательских лабораторий. По его словам, их работа будет ориентирована на оценку соответствия медизделий установленным в России нормам, прежде всего в части безопасности.
«Со своей стороны Холдинг на правах учредителя консорциума готов подключить к этому процессу собственные ресурсы, включая экспертный состав с ведущими учеными нашей отрасли», – подчеркнул Дмитроченко.
Сотрудничество с ВНИИИМТ направлено на развитие методической и нормативной базы в сфере стандартизации и оценки медицинского оборудования, а также создание программ повышения квалификации профильных специалистов.
Сегодня в консорциум «Медицинская техника» входят Ассоциация разработчиков, производителей и пользователей медицинской техники, Росмедпром, а также Ассоциация организаций ОПК производителей медицинских изделий и оборудования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+31 096 / сут.
Умерли
284 тыс.+1 182 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+34 615 / сут.
- Миронов предложил Зюганову объединить «Справедливую Россию» и КПРФ
- Обязательное использование русского языка в рекламе отменили в Казахстане
- «Новогодний набор» в России подорожал почти до 5 тысяч рублей
- Умер экс-главный тренер «Ростова» Игорь Гамула
- Разработчики сообщили о блокировке браузера Tor в России
- МИД РФ: Санкции против Белоруссии похожи на наказание за «дружбу» с Россией
- МИД РФ: Запад намерен спровоцировать новые протесты в Белоруссии
- СМИ: Грузовик задавил 17 школьников в Нигерии
- В СПЧ сферу IT-технологий назвали самой коррумпированной
- В Британии испугались замерзнуть без российского газа из-за санкций США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru