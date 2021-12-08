НИИ Росздравнадзора присоединился к медицинскому консорциуму «Швабе»

Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники Росздравнадзора (ВНИИИМТ) вошел в состав консорциума «Медицинская техника», созданного холдингом «Швабе» (ГК Ростех) в 2020 году при поддержке Минпромторга России.

Основная цель взаимодействия – развитие отечественного производства медицинских изделий и процесса их обращения на российском рынке. В том числе, как отмечает заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко, консорциум и ВНИИИМТ рассчитывают создать единый контур испытательных центров и исследовательских лабораторий. По его словам, их работа будет ориентирована на оценку соответствия медизделий установленным в России нормам, прежде всего в части безопасности.

«Со своей стороны Холдинг на правах учредителя консорциума готов подключить к этому процессу собственные ресурсы, включая экспертный состав с ведущими учеными нашей отрасли», – подчеркнул Дмитроченко.

Сотрудничество с ВНИИИМТ направлено на развитие методической и нормативной базы в сфере стандартизации и оценки медицинского оборудования, а также создание программ повышения квалификации профильных специалистов.

Сегодня в консорциум «Медицинская техника» входят Ассоциация разработчиков, производителей и пользователей медицинской техники, Росмедпром, а также Ассоциация организаций ОПК производителей медицинских изделий и оборудования.

