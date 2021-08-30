НИИ гриппа завершил доклинические исследования собственной вакцины от COVID-19
Петербургский НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил директор института Дмитрий Лиознов.
«Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем уже практически документы на одобрение клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая, как мы это видим, должна защищать от коронавирусной инфекции и от гриппа А ("свиного гриппа" - НСН)», — цитирует ТАСС главу НИИ.
По словам Лиознова, испытания препарата с участием добровольцев начнутся до конца года, отмечает RT.
Вакцина НИИ гриппа станет шестым отечественным препаратом для профилактики коронавирусной инфекции, сообщает Ura.ru.
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