НИИ гриппа завершил доклинические исследования собственной вакцины от COVID-19

Петербургский НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил директор института Дмитрий Лиознов.

«Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем уже практически документы на одобрение клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая, как мы это видим, должна защищать от коронавирусной инфекции и от гриппа А ("свиного гриппа" - НСН)», — цитирует ТАСС главу НИИ.

По словам Лиознова, испытания препарата с участием добровольцев начнутся до конца года, отмечает RT.

Вакцина НИИ гриппа станет шестым отечественным препаратом для профилактики коронавирусной инфекции, сообщает Ura.ru.

