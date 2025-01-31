Итальянский регулятор заблокировал чат-бот DeepSeek
Итальянское Управление по защите персональных данных (GPDP) заблокировало китайский чат-бот DeepSeek для защиты данных итальянских пользователей, говорится в сообщении.
Ранее GPDP запросило у китайской компании информацию о процедуре сбора персональных данных пользователей, чтобы выяснить, для каких целей они собираются и как хранятся.
В сообщении уточняется, что регулятор распорядился «немедленно» ограничить обработку данных итальянских пользователей в отношении DeepSeek.
Помимо этого, регулятор распорядился о начале расследования.
Ранее доступ своим сотрудникам к китайскому чат-боту DeepSeek заблокировал Пентагон, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МИД Канады заявила, что страна никогда не станет штатом или колонией
- Юра Борисов рассказал, что знаком с Анджелиной Джоли уже 15 лет
- Пассажиропоток российских авиаперевозчиков вырос на 6% в 2024 году
- В столице Бурятии Улан-Удэ ввели режим «черного неба»
- В Ростове-на-Дону при пожаре в диагностическом центре пострадал мужчина
- «Руки вверх», «Комбинация» и «На-На»: Названы самые популярные клипы 90-х
- Спасатели локализовали пожар в Москве
- МВД подтвердило задержание экс-заместителей Чубайса
- В мессенджере Telegram произошел массовый сбой
- СМИ: The Rolling Stones исключили проведение турне в Европе в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru