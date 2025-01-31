Итальянский регулятор заблокировал чат-бот DeepSeek

Ранее GPDP запросило у китайской компании информацию о процедуре сбора персональных данных пользователей, чтобы выяснить, для каких целей они собираются и как хранятся.

В сообщении уточняется, что регулятор распорядился «немедленно» ограничить обработку данных итальянских пользователей в отношении DeepSeek.

Помимо этого, регулятор распорядился о начале расследования.

Ранее доступ своим сотрудникам к китайскому чат-боту DeepSeek заблокировал Пентагон, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

