Итальянский регулятор заблокировал чат-бот DeepSeek

Итальянское Управление по защите персональных данных (GPDP) заблокировало китайский чат-бот DeepSeek для защиты данных итальянских пользователей, говорится в сообщении.

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Ранее GPDP запросило у китайской компании информацию о процедуре сбора персональных данных пользователей, чтобы выяснить, для каких целей они собираются и как хранятся.

В сообщении уточняется, что регулятор распорядился «немедленно» ограничить обработку данных итальянских пользователей в отношении DeepSeek.

Помимо этого, регулятор распорядился о начале расследования.

Ранее доступ своим сотрудникам к китайскому чат-боту DeepSeek заблокировал Пентагон, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / VCG / Visual China Group
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