Немецкие ученые выявили связь между вакциной AstraZeneca и тромбами

Профессор Рольф Маршалек, возглавляющий группу исследователей, рассказал, что тромбоз связан с аденовирусными векторами, которые вакцины используют для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека.

По его словам, это происходит, потому что спайковый белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки, где коронавирус обычно и производит белки, а в ядро. Части спайкового белка расщепляются и создают мутации, которые не вызывают иммунизацию, а вызывают образование тромбов примерно у одного из 100 тысяч человек.

Как сообщает Financial Times, многие исследователи посчитали версию Маршалека лишь одной из многих гипотез связи вакцин и образования тромбов.

Ранее первый случай смерти от последствий тромбоза среди вакцинированных препаратом британско-шведской компании AstraZeneca был зафиксирован на Кипре.

