Япония одобрила применение вакцин AstraZeneca и Moderna
Минздрав Японии официально одобрил вакцины AstraZeneca и Moderna к применению, сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
Заявки на сертификацию были поданы еще в марте. Экспертный совет одобрил препараты 20 мая. Вакцинация препаратом Pfizer началась в Японии 17 февраля. Сначала привились медицинские работники, в настоящее время обе дозы вакцины получили около 35-45% медиков. С 12 апреля начали вакцинировать пожилых людей. Этот этап вакцинации планируют закончить к концу июля.
Япония развернула крупномасштабные центры для вакцинации в Токио и Осаке. Они готовы принимать до 15 тысяч граждан в день. До конца 2021 года Pfizer поставит в страну 194 миллиона доз, а Moderna отправит 50 миллионов доз. Пока препарат AstraZeneca решили не использовать для массовой вакцинации из-за риска образования тромбов, сообщил РЕН ТВ. Для вакцины найдут безопасную возрастную категорию, компания поставит в Японию 120 миллионов доз, пишет RT.
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