«Немажорный релиз». Россиянам посоветовали не спешить устанавливать бета-версию iOS 15

Apple представила операционные системы iOS 15 и iPadOS 15. Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал не спешить с установкой iOS 15, так как никаких глобальных изменений не произойдет.

«Это немажорный релиз. Действительно, глобальных технических изменений не так много. Они дали именно улучшение по тому, что они считают правильным и важным – группировка уведомлений и расстановка уведомлений по приоритетам. Это значит, уведомления из игр не будут перекрывать сообщения от мамы», - рассказал Корнейчук.

По его словам, устанавливать бета-версию нет смысла, лучше дождаться финального релиза.