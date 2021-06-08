«Немажорный релиз». Россиянам посоветовали не спешить устанавливать бета-версию iOS 15
Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук рассказал, что ждет пользователей после обновления операционной системы от Apple.
Apple представила операционные системы iOS 15 и iPadOS 15. Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал не спешить с установкой iOS 15, так как никаких глобальных изменений не произойдет.
«Это немажорный релиз. Действительно, глобальных технических изменений не так много. Они дали именно улучшение по тому, что они считают правильным и важным – группировка уведомлений и расстановка уведомлений по приоритетам. Это значит, уведомления из игр не будут перекрывать сообщения от мамы», - рассказал Корнейчук.
По его словам, устанавливать бета-версию нет смысла, лучше дождаться финального релиза.
«Вчера все побежали устанавливать бета-версию iOS 15, то есть, ни о каком финальном релизе никто ничего не говорил. Бету-версию обычному пользователю ставить нет смысла, никаких глобальных изменений не будет, просто переработали уведомления, переработали экран блокировки, добавили дополнительные пункты в приватности, все это с технической точки зрения минорно», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Также Корнейчук подчеркнул, что в компании собираются активно помогать разработчикам с темным цветом кожи.
«Оказывается, пользователи специально ищут приложения, которые разработаны белыми мужчинами и почему-то устанавливают их, а когда приложение разрабатывают женщины или люди с другим цветом кожи, эти приложения ставят реже. Не знаю, как пользователи это определяют, но для того, чтобы у всех были равные права, будут помогать женщинам и темнокожим разработчикам», – добавил он.
Ранее несколько пользователей соцсети Twitter подали иск к Роскомнадзору за использование технологии замедления ее работы. Об этом журналистам сообщил Павел Чиков - глава правозащитной организации «Агора», адвокаты которой оказывают заявителям правовую помощь. В суд обратились политики Илья Яшин и Евгений Доможиров, фоторедактор Meduza Евгений Фельдман, а также муниципальный депутат Москвы Вадим Коровин.
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