Нишевая звонилка. Блогер о новых Nokia

«Компании Nokia на потребительском рынке не существует. В свое время она была поглощена Microsoft. Сейчас есть компания HMD Global, которая продает устройства под брендом Nokia, но разработкой и производством занимаются другие компании, тот же Foxconn, который мало что собирает айфоны для Apple, но имеет собственные мощности для разработки смартфонов. Это неплохие телефоны на общем фоне. А в случае с легендарными моделями, права на которые ушли вместе с брендом, идет игра на ностальгии. Уже были перевыпущены многие популярные модели, в том числе Nokia 3310. Она ничего общего не имеет с той легендарной моделью. Их немножко освежают в возможностях, а так это все те же ультрабюджетные телефоны для тех, кому по той или иной причине нужна кнопочная звонилка. Судя по тому, что компания занимается этим несколько лет, спрос на подобные устройства есть. Но это очень нишевые в современных реалиях продукты», - пояснил он.

Отметим, что Nokia 150 был выпущен в начале 2017 года, он стал первым устройством под брендом Nokia, созданным в сотрудничестве с HMD Global. Гаджет получил 2,4-дюймовый TFT-экран, кнопочную клавиатуру, VGA-камеру, а также рассчитанную на длительное использование батарею.

