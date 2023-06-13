Нейросеть «Жириновский» представят на ПМЭФ-2023

Как рассказали в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме, в настоящее время «работы по созданию искусственного интеллекта» продолжаются.

«Массив данных загружен, алгоритм уже работает и в данный момент проходит обучение и тестирование. С ним уже можно общаться», - добавили во фракции.

В ЛДПР заявили, что базой для нейросети станут более 18 тысяч часов интервью и выступлений основателя и первого лидера партии Владимира Жириновского за 30 с лишним лет, а её цели и задачи будут исключительно просветительские, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

