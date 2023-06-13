Нейросеть «Жириновский» представят на ПМЭФ-2023
Нейросеть «Жириновский» будет представлена 15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Как рассказали в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме, в настоящее время «работы по созданию искусственного интеллекта» продолжаются.
«Массив данных загружен, алгоритм уже работает и в данный момент проходит обучение и тестирование. С ним уже можно общаться», - добавили во фракции.
В ЛДПР заявили, что базой для нейросети станут более 18 тысяч часов интервью и выступлений основателя и первого лидера партии Владимира Жириновского за 30 с лишним лет, а её цели и задачи будут исключительно просветительские, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru