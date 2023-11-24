Нейросеть от Google сочла фото лунной миссии NASA подделкой

Созданная американской корпорацией Google нейросеть сочла ненастоящим снимок лунной миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

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Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил глава направления по исследованию данных Сбера Николай Герасименко.

Он отметил, что нейросеть помечает красным места, которые считает ненастоящими. Почти все объекты на снимке кажутся ей подделкой, указал Герасименко.

Представитель Сбера обратил внимание, что снимок китайского лунохода не вызвал подозрений у нейросети.

В начале ноября миллиардер Илон Маск продемонстрировал первые работы чат-бота Gro - альтернативы ChatGPT. Искусственный интеллект «обучается» на контенте из соцсети X (бывший Twitter), отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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