Нейросеть ChatGPT стала доступна пользователям без регистрации

«Мы внедряем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кому интересны его возможности», - говорится в релизе на сайте компании.

При этом функция создания учетной записи осталась. Зарегистрированным пользователям будет доступно больше возможностей.

Пользователям из России для взаимодействия с нейросетью понадобится только VPN. Пройти регистрацию с номером РФ по-прежнему нельзя.

В марте YouTube обязал блогеров уведомлять зрителей о том, что их контент создан с помощью искусственного интеллекта, отмечает «Радиоточка НСН».

