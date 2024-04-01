Нейросеть ChatGPT стала доступна пользователям без регистрации
Компания OpenAI с 1 апреля разрешила использование искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT без регистрации, сообщила пресс-служба разработчика.
«Мы внедряем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кому интересны его возможности», - говорится в релизе на сайте компании.
При этом функция создания учетной записи осталась. Зарегистрированным пользователям будет доступно больше возможностей.
Пользователям из России для взаимодействия с нейросетью понадобится только VPN. Пройти регистрацию с номером РФ по-прежнему нельзя.
В марте YouTube обязал блогеров уведомлять зрителей о том, что их контент создан с помощью искусственного интеллекта, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru