Названы самые популярные браузеры

Самым популярным онлайн-браузером в мире стал Google Chrome. Его используют больше половины пользователей сети - на долю «Хрома» приходится 67,09 процента. Такие данные содержатся в аналитическом отчете компании Statcounter.

На втором месте – Safari от Apple, им пользуется около десяти процентов «юзеров», на третье место в рейтинге этого года вырвался Microsoft Edge с 8,04 процента.

Браузер от Microsoft подвинул в топе Mozilla Firefox. Ниже располагаются Opera и Internet Explorer. Этот рейтинг касался версий браузеров для компьютера. В топ-3 среди приложений такого рода для смартфонов попали Chrome, Safari и Samsung Internet.

В России «Хром» также располагается на первом месте. Его доля составляет 64,1 процента. На втором месте разместился «Яндекс.Браузер» ( 12,37 %), на третьем - Safari (8,91 %).

Ранее в Microsoft предупредили о вирусах в известных браузерах.

