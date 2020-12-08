Названы признаки устаревания персонального компьютера

Эксперт заявил о признаках устаревания персонального компьютера, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгения Чертока.

Признаки могут быть как моральными, так и техническими. В первом случае за компьютером можно работать. Во втором - возможны неожиданные поломки в самый неподходящий момент из-за отказа оборудования.

Как напомнил эксперт, современный компьютер – многокомпонентная система, включающая себя тысячи схем, проводов и другого оборудования, которое может выйти из строя. Старое или поломанное устройство можно реанимировать с помощью современного процессора, добавить памяти или установить видеокарту для игр. Другой вариант - отдать компьютер мастеру, который даст вторую жизнь работающим компонентам.

Как сообщалось, взлом компьютера стало сложно заметить.

Сегодня явных признаков проникновения не существует, тогда, как раньше это можно было определить по замедленной работе системы или всплывающим системным сообщениям.

