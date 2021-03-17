Названы малоизвестные функции браузера Google Chrome
У браузера Chrome компании Google есть малоизвестные функции, пишет Al Jazeera.
Так, если необходимо одолжить компьютер другому человеку, рекомендуется включить гостевой режим, благодаря которому другой пользователь не сможет посмотреть историю поисковых запросов.
Другая функция позволяет воспроизводить аудио- и видео-файлы в популярных форматах без специальных программ. Чтобы это сделать, нужно перетащить документ в новую вкладку.
Одна из новинок браузера Google Chrome - возможность группировать вкладки с помощью различных цветов и меток. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по любой открытой вкладке и выбрать «Добавить вкладку в новую группу».
Ранее в компании Google решили продлить поддержку браузера Chrome на компьютерах с операционной системой Windows 7. Она будет действовать до 15 января 2022 года.
Изменения связаны с пандемией коронавируса, которая создала проблемы многим пользователям.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 393 / сут.
Умерли
92 937+443 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+10 644 / сут.
- Названы малоизвестные функции браузера Google Chrome
- Промпроизводство в России в феврале упало на 3,7%
- Налоговые службы получили доступ к банковской тайне
- СП негативно оценила законопроект о просветительской деятельности
- В Госдуме предложили ввести уроки цифровой грамотности для подростков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru