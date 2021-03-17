Названы малоизвестные функции браузера Google Chrome

Другая функция позволяет воспроизводить аудио- и видео-файлы в популярных форматах без специальных программ. Чтобы это сделать, нужно перетащить документ в новую вкладку.

Одна из новинок браузера Google Chrome - возможность группировать вкладки с помощью различных цветов и меток. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по любой открытой вкладке и выбрать «Добавить вкладку в новую группу».

Ранее в компании Google решили продлить поддержку браузера Chrome на компьютерах с операционной системой Windows 7. Она будет действовать до 15 января 2022 года.

Изменения связаны с пандемией коронавируса, которая создала проблемы многим пользователям.

