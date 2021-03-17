Названы малоизвестные функции браузера Google Chrome

У браузера Chrome компании Google есть малоизвестные функции, пишет Al Jazeera.

Так, если необходимо одолжить компьютер другому человеку, рекомендуется включить гостевой режим, благодаря которому другой пользователь не сможет посмотреть историю поисковых запросов.

Google Chrome научили блокировать спойлеры из «Игры престолов»

Другая функция позволяет воспроизводить аудио- и видео-файлы в популярных форматах без специальных программ. Чтобы это сделать, нужно перетащить документ в новую вкладку.

Одна из новинок браузера Google Chrome - возможность группировать вкладки с помощью различных цветов и меток. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по любой открытой вкладке и выбрать «Добавить вкладку в новую группу».

Ранее в компании Google решили продлить поддержку браузера Chrome на компьютерах с операционной системой Windows 7. Она будет действовать до 15 января 2022 года.

Изменения связаны с пандемией коронавируса, которая создала проблемы многим пользователям.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:GoogleИнтернетКомпьютеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры