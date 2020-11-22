Google продляет поддержку Chrome на Windows 7
В компании Google решили продлить поддержку браузера Chrome на компьютерах с операционной системой Windows 7. Она будет действовать до 15 января 2022 года, говорится в блоге компании.
Изменения связаны с пандемией коронавируса, которая создала проблемы многим пользователям. Ещё до 21% коммерческих партнёров Google не перешли на Windows 10, сообщает REGNUM.
«Для многих организаций некоторые запланированные информационно-технологические проекты могли отойти на второй план. Оценив текущую ситуацию и отзывы наших корпоративных клиентов, мы решили продлить поддержку Chrome для Windows 7 до 15 января 2022 года», — объяснили в Google.
Ранее Google планировал прекратить поддержку браузера для Windows 7 в июле 2021 года.
Напомним, что с января 2020 года Microsoft прекратил поддерживать операционную систему Windows 7. Ее пользователи не получают обновлений, в том числе в безопасности, но все еще могут пользоваться программным продуктом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 581 / сут.
Умерли
36 179+401 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+18 008 / сут.
- Стали известны характеристики главную елки страны из Наро-Фоминска
- Билл Гейтс прогнозирует новую пандемию
- Советник Трампа назвал вероятные сроки начала вакцинации в США от COVID-19
- В США обвинили Россию в грубых нарушениях Договора по открытому небу
- Путин рассказал о территориальной принадлежности Карабаха
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru