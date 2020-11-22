Google продляет поддержку Chrome на Windows 7

В компании Google решили продлить поддержку браузера Chrome на компьютерах с операционной системой Windows 7. Она будет действовать до 15 января 2022 года, говорится в блоге компании.

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Изменения связаны с пандемией коронавируса, которая создала проблемы многим пользователям. Ещё до 21% коммерческих партнёров Google не перешли на Windows 10, сообщает REGNUM.

«Для многих организаций некоторые запланированные информационно-технологические проекты могли отойти на второй план. Оценив текущую ситуацию и отзывы наших корпоративных клиентов, мы решили продлить поддержку Chrome для Windows 7 до 15 января 2022 года», — объяснили в Google.

Ранее Google планировал прекратить поддержку браузера для Windows 7 в июле 2021 года.

Напомним, что с января 2020 года Microsoft прекратил поддерживать операционную систему Windows 7. Ее пользователи не получают обновлений, в том числе в безопасности, но все еще могут пользоваться программным продуктом.

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ФОТО: РИА Новости
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