Названо время солнечного затмения 10 июня
Затмение на территории России можно увидеть с 14:22 до 14:29 по московскому времени. Об этом сообщили в Роскосмосе. В столице максимум природного явления будет виден в 14:26, луна при этом закроет 16% солнца.
Также кольцеобразное затмение можно будет наблюдать в Якутии и на Чукотке. Чем северней и восточней находится регион, тем лучше будет видно это природное явление, объяснили специалисты.
По расчётам астрономов, в следующий раз кольцеобразное затмение на юге Европейской России можно будет увидеть в 2030 году, а из окрестностей Москвы оно будет различимо в 2039 и 2048 годах.
Всего в этом году россияне смогут увидеть четыре затмения и суперлуние.
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