Назван самый популярный производитель смартфонов в 2021 году

По итогам 2021 года больше всего мобильных телефонов продала компания Samsung. За первые три месяца текущего года было куплено 77 миллионов смартфонов этой фирмы. Эта цифра соответствует 23 процентам рынка. Второе место у Apple. «Яблочники» за аналогичный период продали 57 миллионов телефонов, это 13 процентов из общего количества. На третьем месте Xiaomi – у компании 59 миллионов проданных «трубок» и 11 процентов рынка, сообщается в исследовании, опубликованном компанией Strategy Analytics.

На четвертом и пятом месте рейтинга расположились китайские бренды Oppo и Vivo. Компании показали рост на 68 и 85 процентов каждый.

Продажи смартфонов в мире растут – если за первый квартал 2020 года было продано 275 миллионов подобных гаджетов, то в 2021 году за тот же период производители отгрузили 340 миллионов. Как отмечается в исследовании, увеличение интереса к гаджетам связывается с распространением технологии 5G, которая становятся все популярней.

Ранее шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскрыл причину ухода LG с рынка смартфонов.

