Отстали от времени. Раскрыта причина ухода LG с рынка смартфонов
Пользователи мобильных аппаратов этого бренда не пострадают из-за решения компании, рассказал эксперт по мобильным устройствам.
Мобильные телефоны LG уходят с рынка из-за того, «не выдержали забега на длинные дистанции» и проиграли конкурентам, заявил в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.
«На любом рынке, в том числе рынке электроники, гаджетов — это как забег на длинные дистанции: кто-то выдерживает, кто-то отстает, а к финишной ленте приходят сильнейшие. С LG та же история. Хотя марка уважаемая, не только гаджетов, но и бытовой техники. Компания посчитала, что ее объемы реализации не обеспечивают прибыль, решив закрыть направление по производству мобильных телефонов», — сказал он.
Сегодня стало известно об уходе южнокорейской корпорации LG Electronics с рынка смартфонов: компания ссылалась на убыточность направления.
Пользователи после ухода телефонов LG с рынка не пострадают — они по-прежнему смогут пользоваться сервисными центрами компании, а затем просто поменяют старый гаджет на более современный. Для своего времени LG были надежными и практичными аппаратами, отметил Букштейн.
«Технические центры остаются, и те, у кого есть LG, не будут на мели. Ну и потом, смартфоны не могут служить слишком долго, люди интенсивно меняют их. Всегда есть возможность взять новый из тех брендов, которые лидируют. LG многое в свое время сделал для развития рынка мобильных телефонов. Это были надежные аппараты, с хорошим экраном, памятью для того времени сравнительно приличной и неплохо работающим аккумулятором. Но их время прошло, они на новую волну не настраивались, а тут что ни полгода-год — новые гаджеты», — объяснил эксперт.
В результате на смену старым лидерам пришли новые, с принципиально другим подходом.
«Сейчас нужно, чтобы это был не телефон в старом понимании, а медиацентр, хранение персональных и финансовых данных. На смену LG уже пришли iPhone, Xiaomi, Huawei. Производители этих смартфонов понимают, что сейчас нужно, они живут другой реальностью. Кому, например, пять лет назад нужно было три-четыре объектива?! А теперь смартфон — это наполовину фотоаппарат, который пишет фотолетопись пользователя. Искусственный интеллект уже влез в смартфоны и в их фотографический блок (когда можно снимать ночью, при плохом освещении — аппарат сам поправит). Люди общаются через фото, видео, смотрят фильмы, стриминг. Другое время — другие аппараты», — добавил шеф-редактор «Мобильных телекоммуникаций».
Ранее сообщалось, что южнокорейская компания LG, входящая в топ-10 крупнейших производителей смартфонов в мире, может покинуть этот сегмент российского рынка. Поставки бренда в Россию падали с 2017 года.
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