Отстали от времени. Раскрыта причина ухода LG с рынка смартфонов

Пользователи после ухода телефонов LG с рынка не пострадают — они по-прежнему смогут пользоваться сервисными центрами компании, а затем просто поменяют старый гаджет на более современный. Для своего времени LG были надежными и практичными аппаратами, отметил Букштейн.

«Технические центры остаются, и те, у кого есть LG, не будут на мели. Ну и потом, смартфоны не могут служить слишком долго, люди интенсивно меняют их. Всегда есть возможность взять новый из тех брендов, которые лидируют. LG многое в свое время сделал для развития рынка мобильных телефонов. Это были надежные аппараты, с хорошим экраном, памятью для того времени сравнительно приличной и неплохо работающим аккумулятором. Но их время прошло, они на новую волну не настраивались, а тут что ни полгода-год — новые гаджеты», — объяснил эксперт.

В результате на смену старым лидерам пришли новые, с принципиально другим подходом.

«Сейчас нужно, чтобы это был не телефон в старом понимании, а медиацентр, хранение персональных и финансовых данных. На смену LG уже пришли iPhone, Xiaomi, Huawei. Производители этих смартфонов понимают, что сейчас нужно, они живут другой реальностью. Кому, например, пять лет назад нужно было три-четыре объектива?! А теперь смартфон — это наполовину фотоаппарат, который пишет фотолетопись пользователя. Искусственный интеллект уже влез в смартфоны и в их фотографический блок (когда можно снимать ночью, при плохом освещении — аппарат сам поправит). Люди общаются через фото, видео, смотрят фильмы, стриминг. Другое время — другие аппараты», — добавил шеф-редактор «Мобильных телекоммуникаций».

Ранее сообщалось, что южнокорейская компания LG, входящая в топ-10 крупнейших производителей смартфонов в мире, может покинуть этот сегмент российского рынка. Поставки бренда в Россию падали с 2017 года.

