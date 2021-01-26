Назван потенциально эффективный препарат от коронавируса
Высокую эффективность в борьбе с коронавирусом показал препарат «Плитидепсин». Результаты доклинических исследований опубликованы на сайте научного журнала Science.
В публикации, подготовленной при участии лабораторий медцентра Маунт-Синай (Нью-Йорк), Калифорнийского университета (Сан-Франциско) и парижского Института Пастера сообщается, что действие препарата исследовали на тканях в пробирке, а также на грызунах.
По результатам испытаний с помощью гистопатологического анализа стало известно, что у получавших «Плитидепсин» мышей уже на третий день после инфицирования уменьшилось воспаление лёгких. Действие препарата на животных сравнивали с другой группой грызунов, получавшей средство «Ремдесивир».
Авторы публикации уточняют, что изначально «Плитидепсин» предназначался для лечения злокачественных опухолей, и рекомендуют провести более обширные исследования использования препарата при лечении коронавируса.
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