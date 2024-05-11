На Земле началась сильная магнитная буря уровня G4

Очень сильная магнитная буря началась на Земле, заявил глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Магнитная буря началась. Текущий уровень — G4. Земля погружена в облако плазмы. Выйдет из него не раньше чем через сутки», — рассказал эксперт.

По словам Богачева, продолжительность магнитного шторма может составить 20-40 часов.

Накануне лаборатория солнечной астрономии сообщила, что на Солнце произошла особо крупная вспышка мощностью не менее Х3.9, в ближайшие дни возможны магнитные бури.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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