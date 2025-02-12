На востоке Китая обнаружили новый вид рыб
12 февраля 202513:08
Ученые обнаружили новый вид рыб на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Исследователи отнесли новую рыбу Niwaella tigrina, обнаруженную в реке Сюшуй, к роду Niwaella (угревидные щиповки).
Новая рыба отличается от сородичей уникальной окраской тела.
Ранее несколько сотен граждан приехали в Карелияю, чтобы поучаствовать в ловле форели, уплывшей из повреждённых неизвестными людьми садков рыбоводческого хозяйства, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru