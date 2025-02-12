На востоке Китая обнаружили новый вид рыб

Ученые обнаружили новый вид рыб на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Мертвую рыбу выбросило на берег финского полуострова Ханко

Исследователи отнесли новую рыбу Niwaella tigrina, обнаруженную в реке Сюшуй, к роду Niwaella (угревидные щиповки).

Новая рыба отличается от сородичей уникальной окраской тела.

Ранее несколько сотен граждан приехали в Карелияю, чтобы поучаствовать в ловле форели, уплывшей из повреждённых неизвестными людьми садков рыбоводческого хозяйства, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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