Мертвую рыбу выбросило на берег финского полуострова Ханко
Большое количество выброшенной на берег мёртвой рыбы было обнаружено на берегу финского полуострова Ханко. Об этом сообщает государственный телерадиовещатель Yle.
В сообщении говорится, что ранее здесь было обнаружено неизвестное белое вещество, похожее на затвердевшие испорченные сливки. Финские спасатели назвали его умеренно вредным, но не опасным для жизни.
По данным Yle, в настоящее время устанавливается возможная связь между указанным веществом и гибелью рыбы. Местные власти призвали жителей не посещать этот район, а также закрыли место для зимнего купания.
Ранее массовый мор рыбы произошёл в водохранилище Калмыкии. По данным региональной прокуратуры, причиной стало критическое снижение уровня воды в водоеме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гагин: ВСУ подорвали самое крупное угледобывающее предприятие на Украине
- На Украине арестовали активы, якобы принадлежащие Дерипаске
- Самолет рейса Дубай — Москва экстренно приземлился в Астрахани
- Израилю передали список заложников, которых освободят 30 января
- Пассажирский Boeing, направляющийся в Москву из Дубая, подал сигнал бедствия
- На Кубани стартовал демонтаж корпуса севшего на мель танкера
- В России впервые экранизируют «Остров сокровищ»
- В Дагестане задержали блогера, пустившего авто с манекеном за рулем
- Цены на хлеб от производителей выросли на 27% за год
- Мертвую рыбу выбросило на берег финского полуострова Ханко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru