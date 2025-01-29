Мертвую рыбу выбросило на берег финского полуострова Ханко

В сообщении говорится, что ранее здесь было обнаружено неизвестное белое вещество, похожее на затвердевшие испорченные сливки. Финские спасатели назвали его умеренно вредным, но не опасным для жизни.

По данным Yle, в настоящее время устанавливается возможная связь между указанным веществом и гибелью рыбы. Местные власти призвали жителей не посещать этот район, а также закрыли место для зимнего купания.

Ранее массовый мор рыбы произошёл в водохранилище Калмыкии. По данным региональной прокуратуры, причиной стало критическое снижение уровня воды в водоеме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..

