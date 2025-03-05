На Солнце зарегистрирована вспышка класса M1.7
В среду в 14:50 мск на Солнце произошла вспышка класса M1.7, сообщает Институт прикладной геофизики им. Федорова.
Вспышка была зафиксирована в группе солнечных пятен 4016 (S25E43) и продолжалась девять минут.
Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности рентгеновского излучения на пять категорий: А, В, C, М и Х. Вспышки класса M считаются средними по мощности и могут приводить к солнечным радиационным штормам, кратковременным сбоям в связи в полярных областях и слабым магнитным бурям.
23 февраля на Солнце произошла вспышка высшего класса X2.0, ставшая результатом усиления солнечной активности, передает «Радиоточка НСН».
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