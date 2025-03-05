На Солнце зарегистрирована вспышка класса M1.7

В среду в 14:50 мск на Солнце произошла вспышка класса M1.7, сообщает Институт прикладной геофизики им. Федорова.

Вспышка была зафиксирована в группе солнечных пятен 4016 (S25E43) и продолжалась девять минут.

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Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности рентгеновского излучения на пять категорий: А, В, C, М и Х. Вспышки класса M считаются средними по мощности и могут приводить к солнечным радиационным штормам, кратковременным сбоям в связи в полярных областях и слабым магнитным бурям.

23 февраля на Солнце произошла вспышка высшего класса X2.0, ставшая результатом усиления солнечной активности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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