На Солнце зафиксировали вторую за двое суток мощную вспышку

Вспышка зафиксирована в воскресенье, 10 марта, в 15:13 мск. Она продолжалась 31 минуту.

По данным средств мониторинга космической погоды, за последние 24 часа влияние солнечных рентгеновских лучей на Землю находилось на уровне R2 (умеренный). Это может привести к проблемам с определением местоположения самолетов и временной потере радиоконтакта с воздушными и морскими судами.

В начале февраля 2024 года ученые зафиксировали на Солнце вспышку, ставшую одной из крупнейших за последние пять лет, передает «Радиоточка НСН».

