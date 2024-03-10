На Солнце зафиксировали вторую за двое суток мощную вспышку
На Солнце произошла вторая за последние дни мощная вспышка, пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
Вспышка зафиксирована в воскресенье, 10 марта, в 15:13 мск. Она продолжалась 31 минуту.
По данным средств мониторинга космической погоды, за последние 24 часа влияние солнечных рентгеновских лучей на Землю находилось на уровне R2 (умеренный). Это может привести к проблемам с определением местоположения самолетов и временной потере радиоконтакта с воздушными и морскими судами.
В начале февраля 2024 года ученые зафиксировали на Солнце вспышку, ставшую одной из крупнейших за последние пять лет, передает «Радиоточка НСН».
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