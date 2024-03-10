На Солнце зафиксировали вторую за двое суток мощную вспышку

На Солнце произошла вторая за последние дни мощная вспышка, пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

На Солнце вновь произошла мощная вспышка

Вспышка зафиксирована в воскресенье, 10 марта, в 15:13 мск. Она продолжалась 31 минуту.

По данным средств мониторинга космической погоды, за последние 24 часа влияние солнечных рентгеновских лучей на Землю находилось на уровне R2 (умеренный). Это может привести к проблемам с определением местоположения самолетов и временной потере радиоконтакта с воздушными и морскими судами.

В начале февраля 2024 года ученые зафиксировали на Солнце вспышку, ставшую одной из крупнейших за последние пять лет, передает «Радиоточка НСН».

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