На Солнце вновь произошла мощная вспышка

Вспышку высокого балла М6.7 зафиксировали на Солнце около 08:00 мск 29 января. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Институтов космических исследований и солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Ученые заявили о сильнейшей вспышке на Солнце

По данным ученых, вспышка продлилась с 06:54 до 08:15 по Москве. Она достигла максимума в 07:38.

Вспышки на Солнце могут провоцировать магнитные бури на Земле. Однако, по данным ученых, таких последствий пока не прогнозируется.

Ранее ученый Сергей Богачев предупредил, что в 2024 году Солнце достигнет пика своей активности, и это вызовет волны магнитных бурь на планете, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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