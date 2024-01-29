На Солнце вновь произошла мощная вспышка
Вспышку высокого балла М6.7 зафиксировали на Солнце около 08:00 мск 29 января. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Институтов космических исследований и солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
По данным ученых, вспышка продлилась с 06:54 до 08:15 по Москве. Она достигла максимума в 07:38.
Вспышки на Солнце могут провоцировать магнитные бури на Земле. Однако, по данным ученых, таких последствий пока не прогнозируется.
Ранее ученый Сергей Богачев предупредил, что в 2024 году Солнце достигнет пика своей активности, и это вызовет волны магнитных бурь на планете, пишет «Свободная пресса».
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