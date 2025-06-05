Гендиректор News Media Holding рассказал, как нейросети отнимают права на контент
Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов на пленарной сессии «Роботы в эфире. Как технологии меняют медиа» призвал СМИ защищать свой контент и рассказал о конкуренции с ИИ. Выступление прошло в рамках крупнейшей отраслевой конференции «ЦИПР-2025» в Нижнем Новгороде. Конференция была посвящена цифровой трансформации экономики.
Иксанов затронул на дискуссии острые вопросы: доверие аудитории в эпоху deepfake-контента, авторские права в цифровой среде и новые форматы взаимодействия с пользователями.
Он отметил, что медиахолдинги уже столкнулись с новыми «цифровыми конкурентами» — платформами, которые с помощью ИИ молниеносно перерабатывают оригинальные новости, монетизируя чужой контент. По его словам, языковые модели обучаются на статьях медиакомпаний, но не компенсируют их труд. В связи с этим он призвал защищать свой контент, приведя в пример, как Как New York Times судится с tech-гигантами.
Также гендиректор информагентства вспомнил о том, как в 2024 году ИИ-cover песни певицы Аллы Пугачёвой набрал миллионы просмотров, показав, как технологии замещают традиционных создателей, после чего этот «искусственный» трек перепел Народный артист России Филипп Киркоров.
Ранее народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко заявил, что искусственный интеллект не заменит людей в кино, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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