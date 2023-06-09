На крупнейшем онкологическом форуме в Москве врачи обсудят технологии будущего

В Гостином дворе с 15 по 17 июня пройдет Московский онкологический форум, во время которого эксперта обсудят самые инновационные стратегии в лечении онкозаболеваний, а также технологии, диагностику и реабилитацию. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На форуме запланированы выступления более чем 300 ведущих специалистов из 10 стран мира. В рамках форуме также состоится конкурс молодых ученых, на котором они смогут не только продемонстрировать результаты своих исследований, но и получить экспертную оценку от более опытных коллег.

На мероприятии выступят главный хирург столицы, главный уролог столицы, главврач больницы имени Боткина, главный онколог города и другие ведущие специалисты. Также участие в форуме примут зарубежные эксперты, в том числе директор Международного центра рака молочной железы в Барселоне, профессор хирургии Белградского университета и другие.

Участники форума смогут посетить уникальную интерактивную выставку. В выставочном пространстве гости смогут познакомиться с проектами в сфере онкопомощи, посетить демонстрацию высокотехнологичных операций, и побывать в шоурумах современных диагностических кабинетов.

На форуме будет представлена уникальная интерактивная выставка, где можно будет познакомиться с проектами в сфере онкопомощи, побывать в шоурумах современных диагностических кабинетов и многое другое.

