На крупнейшем онкологическом форуме в Москве врачи обсудят технологии будущего
В Гостином дворе с 15 по 17 июня пройдет Московский онкологический форум, во время которого эксперта обсудят самые инновационные стратегии в лечении онкозаболеваний, а также технологии, диагностику и реабилитацию. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
На форуме запланированы выступления более чем 300 ведущих специалистов из 10 стран мира. В рамках форуме также состоится конкурс молодых ученых, на котором они смогут не только продемонстрировать результаты своих исследований, но и получить экспертную оценку от более опытных коллег.
На мероприятии выступят главный хирург столицы, главный уролог столицы, главврач больницы имени Боткина, главный онколог города и другие ведущие специалисты. Также участие в форуме примут зарубежные эксперты, в том числе директор Международного центра рака молочной железы в Барселоне, профессор хирургии Белградского университета и другие.
Участники форума смогут посетить уникальную интерактивную выставку. В выставочном пространстве гости смогут познакомиться с проектами в сфере онкопомощи, посетить демонстрацию высокотехнологичных операций, и побывать в шоурумах современных диагностических кабинетов.
На форуме будет представлена уникальная интерактивная выставка, где можно будет познакомиться с проектами в сфере онкопомощи, побывать в шоурумах современных диагностических кабинетов и многое другое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru