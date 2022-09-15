На конференции «Медицина катастроф-2022» пройдут три мастер-класса

Холдинг «Швабе» продемонстрирует способности медоборудования для оказания неотложной помощи в составе реанимобилей в рамках конференции «Медицина катастроф-2022». В поддержку практической части будет организована панельная дискуссия по теме «Российская промышленность и медицина катастроф: перспективы сотрудничества». Ее модератором станет заместитель гендиректора по развитию продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции Сергей Дмитроченко.

Холдинг проведет тест-драйв автомобилей скорой медицинской помощи «Швабе-СпецАвто» с демонстрацией установленного в них медоборудования. Также в отдельном мастер-классе продемонстрируют, как спасти человека при внезапной остановке сердца с помощью дефибриллятора АНД А15 Уральского оптико-механического завода.

Третий мастер-класс посвящен способностям SWIR-камеры Государственного научного центра РФ НПО «Орион» «видеть» невидимое. В рамках него будет показана ее успешная работа с использованием дымовых шашек. Возможности камеры позволяют в рамках спасательной операции найти людей на задымленной территории или на воде, фиксировать очаги возгорания, в том числе, помогают обнаружить очаги горения торфяных разработок.

Экспозицию мероприятия составят различные виды медицинского оборудования, произведённые несколькими предприятиями холдинга, включая Лыткаринский завод оптического стекла. Участие в мероприятии также примет дочерняя компания «Швабе-Москва».

«Мы участвуем в этой важной конференции с целью демонстрации высоких возможностей наших технологий. Они отвечают задачам и вызовам в работе Службы медицины катастроф. Мы готовы обеспечить медиков всем необходимым», — рассказал заместитель гендиректора «Швабе» Сергей Дмитроченко.

На сессии ожидается ряд докладов, в том числе по взаимодействию производителей и медицинского сообщества. Также к обсуждению планируется тема комплексных проектов в здравоохранении.

