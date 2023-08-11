Голосовой робот поможет РЖД в подборе персонала

Голосовой робот возьмет на себя часть задач по подбору персонала компании «Российские железные дороги». Решение «Интеллектуальная обработка вызовов» было разработано специалистами МегаФона. Робот проводит первичное общение с потенциальными сотрудниками и способен освободить от рутинных задач специалистов по кадрам.

Новый сервис интегрируется с платформой управления подбором персонала РЖД, в которой содержится информация об открытых вакансиях. Цифровой рекрутер автоматически получает из неё данные кандидата и совершает первичный звонок с предложением рассмотреть вакансию. Он рассказывает о должностных обязанностях, графике работы и других важных условиях. Если кандидат подтверждает, что вакансия ему интересна и подходят условия, голосовой робот переводит звонок на сотрудника службы персонала РЖД.

Голосовой робот, созданный на основе искусственного интеллекта, подстраивается и обучается в процессе диалога. Он всегда обращается к кандидату по имени – и около 90% собеседников не отличают в процессе диалога робота от человека. Кроме того, голосовой помощник автоматически определяет, в каком регионе живет кандидат на вакансию, сопоставляет информацию с часовым поясом и самостоятельно подбирает наиболее подходящее время для звонка. В месяц он совершает более 8000 звонков.

«Цифровой рекрутер существенно повышает конверсию кандидатов, записанных на интервью», – отметил начальник департамента управления персоналом РЖД Сергей Саратов.

По словам директора по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Натальи Талдыкиной, с развитием технологий искусственный интеллект может брать на себя более широкие задачи, освобождая сотрудников от сложных рутинных операций.

«Голосовой ассистент предоставляет кандидатам информацию о вакансии в выверенных и точных формулировках, что удобно для восприятия, способен ответить на вопросы и поддержать разговор», - заметила Талдыкина.

Она выразила уверенность в том, что такое решение будет востребовано на рынке.

