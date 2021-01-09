Москвичам рассказали о работе программы пилотного тестирования инноваций
Более 600 заявок подали в 2020 году представители малого и среднего бизнеса на пилотирование технологий в рамках городской программы пилотного тестирования инноваций. Разработчики провели 53 испытания. Бизнесмены получили отзывы о качестве от лидеров рынка и рекомендации по кастомизации (изготовление продукции с учетом нужд конкретных потребителей). В их числе банки, строительные компании, салоны связи, торговые точки, промышленные предприятия, медицинские учреждения, вузы, ИТ-корпорации и другие организации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Программа позволяет бесплатно тестировать перспективные технологии и первыми анализировать современные практики в различных областях.
«Благодаря такому тестированию компании могут улучшить показатели своего продукта до выпуска на рынок и сделать его более востребованным», — пояснил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Около трети площадок, присоединившихся к программе, — медицинские учреждения, в том числе Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Федеральный центр мозга и нейротехнологий и Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы и многие другие.
Участниками программы стали и промышленные площадки.
В рамках городского инновационные разработки тестируют в 11 вузах и школах, в числе которых Государственный университет управления, Российский университет дружбы народов, Московский политехнический университет и другие.
А на ВДНХ опробуют новинку в сфере городского благоустройства, в центре дизайна Artplay и в Музее моды экспериментируют с 3D-копиями экспонатов.
Столичная программа пилотного тестирования инновационных решений стартовала в конце 2019 года. Проект уже удостоен премии Digital Leaders 2020 в номинации «Платформа года» и стал номинантом World Summit Awards 2020. Столичная программа признана международными экспертами лучшей в России в категории «Государственное управление и взаимодействие с гражданами».
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