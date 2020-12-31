Москва поднялась в рейтинге умных городов

Москва поднялась на три позиции в рейтинге умных городов (Smart Centres Index) компании Z/Yen и заняла в нем 44 место. Соседями Москвы по рейтингу, который оценивает подход мегаполисов к инновациям и внедрению технологий, стали Сидней, Бангкок, Мельбурн, Милан. Лидируют в рейтинге Нью-Йорк, Лондон и Сингапур.

«Москва активно внедряет в жизнь форматы Smart City, интегрируя интернет-технологии в жизнь города. В столице развивается система «умного транспорта», доступный интернет, действует более 370 городских онлайн-услуг и сервисов. Система «умного города» помогает всем городским ресурсам функционировать максимально эффективно, что повышает качество жизни москвичей. По уровню цифровизации и развитию технологий Москва успешно конкурирует с ведущими мегаполисами мира в различных международных рейтингах», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее заслуги Москвы в этих областях были оценены в исследованиях Intelligence Tech Cities of the Future компании fDi, Services Globalization Index от Tholons, Smart City Index швейцарской бизнес-школы IMD, подчеркнул он.

Рейтинг Smart Centres Index компании Z/Yen в декабре 2020 года выпущен во второй раз. Он проанализировал 131 город мира, из которых в финальное исследование был включен 51 город, набравший не менее 10 оценок от экспертов в процессе онлайн-анкетирования. Индекс рассчитан на основании 126 статистических и индексных показателей, а также экспертных оценок, которые затем были объединены в три категории: поддержка инноваций, в которой Москва занимает 45 место, интенсивность разработок (42 место), распространение инноваций (40 место). Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Количество оценивших Москву экспертов во втором исследовании выросло на 33%, почти половина респондентов была из Западной Европы.

«Москва развивает цифровые технологии опережающими темпами, и наглядной иллюстрацией этого являются продвижение в международных рейтингах и победы в отраслевых конкурсах», - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По данным Аналитического центра города Москвы, компания Z/Yen занимается оказанием услуг в области финансового консалтинга и наиболее известна своим рейтингом глобальных финансовых центров, который выходит дважды в год. Москва в нем с 2017 по 2020 год поднялась на 27 мест – до 62 строчки.

