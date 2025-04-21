Москва представит опыт «умного города» на GITEX Asia Singapore 2025

Город покажет на своем стенде цифровые сервисы и свою стратегию развития мегаполиса. Она включает комбинацию комфорта, экологии и высоких технологий.

Делегация из столицы планирует посетить Сингапур в апреле этого года. Ее возглавит министр правительства Москвы Сергей Черемин. Главная цель визита — укрепление экономических связей с Сингапуром, обмен опытом в области цифрового управления и демонстрация технических решений города.

GITEX Asia Singapore — это конференция, которая посвящена последним достижениям в области урбанистики и цифровых технологий. Она проводится при поддержке правительства Сингапура и является крупнейшей IT-площадкой для бизнеса в Юго-Восточной Азии.

