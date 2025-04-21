Москва представит опыт «умного города» на GITEX Asia Singapore 2025
Москва подтвердила участие в международной выставке GITEX Asia Singapore2025. Столица продемонстрирует лучшие городские решения в сфере цифровизации и устойчивого развития.
Город покажет на своем стенде цифровые сервисы и свою стратегию развития мегаполиса. Она включает комбинацию комфорта, экологии и высоких технологий.
Делегация из столицы планирует посетить Сингапур в апреле этого года. Ее возглавит министр правительства Москвы Сергей Черемин. Главная цель визита — укрепление экономических связей с Сингапуром, обмен опытом в области цифрового управления и демонстрация технических решений города.
GITEX Asia Singapore — это конференция, которая посвящена последним достижениям в области урбанистики и цифровых технологий. Она проводится при поддержке правительства Сингапура и является крупнейшей IT-площадкой для бизнеса в Юго-Восточной Азии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Для съемок комедии «Горе от ума» в кинопарке «Москино» построят улицы XIX века
- СМИ: Нового папу изберут в атмосфере полной секретности
- В Москве задержали взорвавшего страйкбольную гранату мужчину
- В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,4
- Суд посмертно признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми
- Глава «АвтоВАЗа» пообещал семьям с детьми льготные автокредиты в апреле
- Никас Сафронов заявил, что каждый день молился за здоровье папы Римского
- В гостинице в Москве неизвестный взорвал страйкбольную гранату
- Писториус заявил, что у немцев есть интимная связь с оружием
- Хинштейн: С освобожденных территорий Курской области вывезли 797 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru