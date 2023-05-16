Московское предприятие будет выпускать карты для систем ИИ

Московский разработчик и производитель электронных устройств «АТБ Электроника» будет выпускать карты для систем искусственного интеллекта, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что организация разработала встраиваемые в материнскую плату карты, которые позволят решать всевозможные задачи искусственного интеллекта. На данный момент разработчик проводит тестирование уже нескольких выпущенных образцов.

Овчинский добавил, что начало серийного производство запланировано на первый квартал будущего года.

Разработку можно будет использовать в системах искусственного интеллекта, предназначенных для анализа видеонаблюдения на предприятиях, а также распознавания лиц в режиме реального времени, идентификации транспортных средств и других целей.

Генеральный директор компании Роман Дементьев добавил, что «АТБ Электроника» работает на рынке более 15 лет. Он прогнозирует, что через несколько лет ни одно столичное предприятие не сможет работать без использования искусственного интеллекта, поэтому разработчик видит для себя в этом направлении большой потенциал

