«Московская техническая школа» запустила 16 курсов по «Беспилотному транспорту»
В рамках проекта «Московская техническая школа» («МТШ») в столице запустили 16 образовательных курсов по направлению «Беспилотный транспорт», рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Московская техническая школа» предлагает широкий перечень образовательных программ в области разработки и использования беспилотного транспорта. Это способствует развитию технологий и подготовке квалифицированных специалистов по данному направлению», - сказал Овчинский.
Он заверил, что количество курсов будет увеличиваться благодаря расширению области применения беспилотного транспорта. На сегодняшний день столичные инженеры могут посетить курсы «Оператора беспилотного летательного аппарата самолетного и мультироторного типа», «Сертификация БАС», изучить «Проектирование автопилотов беспилотных летательных аппаратов», «Основы устройства и управления FPV-дронами», и другие образовательные программы. В разработке курсов приняли участие Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП НАМИ, Московский авиационный институт, Московский Политех и другие ведущие учебные заведения.
По словам директора Дирекции «Аэромобильность» МАИ Андрея Замкового, беспилотники применяются для поиска людей, в сферах строительства и логистики, в отраслях сельского хозяйства, а также в нефтедобывающей промышленности и других.
Москва активно занимается развитием беспилотного транспорта. Так, в столичном индустриальном парке «Руднево» недавно открыли Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС). Целью проекта «Московская техническая школа» является повышение квалификации инженеров в работе с инновационными технологиями. С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru.
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