«Московская техническая школа» начинает бесплатные онлайн-лекции по искусственному интеллекту
Цикл онлайн-лекций «Искусственный интеллект для решения прикладных задач в промышленности» – это совместный проект «Московской технической школы» («МТШ») и Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ). Образовательный курс рассчитан на 16 часов и содержит шесть модулей, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Он напомнил, что искусственный интеллект активно внедряют в производственные процессы на современных предприятиях.
«Он способен оптимизировать многие процессы и повысить производительность труда, однако, чтобы эффективно использовать его на практике, специалистам необходимо обладать достаточными знаниями и навыками. Именно поэтому «МТШ» совместно с МТУСИ подготовила цикл бесплатных онлайн-лекций», – отметил Владислав Овчинский.
Лекции проведут с 24 мая по 16 июня. Авторы проекта подготовят участников к разработке и применению интеллектуальных автоматизированных информационных систем. С ними будут изучать базовые модели искусственного интеллекта, методики автоматизации и принятия решений, методы построения таких систем.
Первый обучающий модуль запланирован на 24 и 25 мая. Он будет посвящен истории ИИ, особенностям правового регулирования и базовым знаниям. На втором модуле 31 мая слушатели начнут программировать на языке Python. Методам машинного обучения разработчики посвятят третий и четвертый модули, которые пройдут 1 и 7 июня. Слушатели пятого модуля узнают об особенностях работы платформы TensorFlow, которая позволяет обучать искусственный интеллект решению различных задач. В рамках шестого модуля, слушатели овладеют основами компьютерного зрения.Он состоится 14 и 15 июня.
«Ученые МТУСИ ежегодно представляют уникальные ИИ-разработки: успешно функционирует система глубокой видеоаналитики PVision, система аудиоаналитики для анализа эффективности работы менеджеров, симулятор для обучения студентов, а также нейронная сеть для выявления опасного вождения», – рассказал ректор МТУСИ Сергей Ерохин.
По итогам онлайн-лекций участники после контроля знаний получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Для этого желающие могут зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.
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